Student van Hasseltse hogeschool PXL bouwt ziekenhuis in Nepal: “Ik wil leren duurzaam en aardbevingsbestendig bouwen”

Student Ranjit Sharma (29) van de Hasseltse hogeschool PXL is volop bezig met de voorbereidingen van zijn stage in Nepal: daar wil hij meehelpen aan de bouw van een klein ziekenhuis. Hij volgt nu in Hasselt een opleiding bouwkunde en wat hij hier leert wil hij in Nepal in de praktijk brengen. Het ziekenhuis ligt in een gebied dat vaak getroffen wordt door aardbevingen.