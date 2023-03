Tachtigers uit Herne in beroep tegen veroordeling voor seksueel misbruik van kleinkinderen

De inmiddels 88-jarige man en zijn 82-jarige echtgenote legden in 2019 een klacht neer tegen hun kleinzoon voor laster en eerroof. De twintiger had een petitie opgestart om de verjaringstermijn voor seksueel misbruik te verhogen, nadat hij anoniem in de media had verteld hoe hij in de jaren ’90 seksueel was misbruikt door zijn opa. Maar toen de politieman de klacht noteerde en begon door te vragen naar de beweegredenen van de petitie, trok het koppel hun staart in. “We gaan toch geen slapende honden wakker maken”, reageerde de vrouw, waarna het koppel huiswaarts trok.