Is de vrees terecht voor een vergunningenstop in Vlaanderen door uitblijven stikstofakkoord? "In de praktijk zitten we al in een vacuüm"

In Nederland heeft de stikstofcrisis ertoe geleid dat bedrijven en zelfs huizen in sommige gevallen geen nieuwe vergunning meer kunnen krijgen. Ook hier wordt gevreesd voor een vergunningenstop als er niet snel een stikstofakkoord komt. "Maar eigenlijk zitten we nu al in een vacuüm en kan een rechter niet anders dan een vergunning in te trekken", zegt professor biodiversiteit en milieu Tobias Ceulemans in "Terzake" op Canvas.