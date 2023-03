Politica Valerie Van Peel brengt slachtoffers van kindermishandeling samen in boek: "Mensen kijken nog te vaak weg"

Volgens Van Peel zijn er meerdere redenen waarom slachtoffers het moeilijk vinden om te vertellen over hun ervaringen. Eén daarvan is de beeldvorming rond slachtoffers. "We worden altijd heel verkeerd voorgesteld. Of toch niet met de nodige nuance. We komen aan bod als het gaat over criminaliteit of psychiatrie. Terwijl het echt iedereen kan overkomen. Waarschijnlijk ook mensen die je kent, maar waar je het niet van weet. We zijn méér dan die rugzak die we meedragen. Maar die stempel van slachtoffer schrikt nog veel mensen af. Erover kunnen spreken zonder dat je daarna voor de rest van je leven iemand raar bent, dat is nog steeds een taboe."