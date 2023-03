Vlaamse milieu- en landbouworganisaties raken het eens over zevende mestactieplan

De Vlaamse natuur-, landbouw- en milieuorganisaties zijn het nu eens geraakt over een nieuw mestactieplan. Het princiepsakkoord voorziet onder meer in een verstrenging van de bemestingsnormen in gebieden waar de kwaliteitsnormen nog niet gehaald zijn.

Landbouwers zullen er worden gestimuleerd om duurzamere bemesting toe te passen. Daarnaast komen er langs alle waterlopen bufferzones van drie meter breed, vrij van bemesting en pesticiden. Daar mogen buffergewassen komen, of het terrein moet braak blijven liggen. In natuurgebieden en waar de waterkwaliteit onvoldoende is, moeten de bufferzones vijf meter breed zijn.