Vlaanderen onderzoekt kruispunt in Gent dan toch na zware aanrijding, binnenkort al kleine aanpassingen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), zal binnenkort aan het kruispunt Keizerpoort in Gent een stopstreep voor het autoverkeer verleggen. Zo moeten zwakke weggebruikers beter zichtbaar zijn. Er is ook een onderzoek opgestart voor grotere aanpassingen, die komen er ten vroegste over enkele maanden. Gisteren blokkeerden 200 actievoerders het kruispunt met de oproep om extra maatregelen na een zware aanrijding vorige week. Een jonge fietser van 13 raakte toen levensgevaarlijk gewond.