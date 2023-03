Voedingsbedrijf Ter Beke uit Waarschoot gaat voor meer vegetarisch en wordt What's Cooking?' 

Het bedrijf werd ooit opgericht als slagerij en is daarom nog altijd bekend voor zijn charcuterie en lasagne van 'Come a casa'. Met de vernieuwing van naam komt er ook een strategieverandering. Zo wil het bedrijf zich in de toekomst meer toeleggen op vegetarische en plantaardige producten. "We willen duurzame voeding als een gewoonte gaan beschouwen en daarom gaan we ons meer toeleggen op plantbased en vegetarisch" zegt Sanders. Bedoeling is dat 15% van het volume van kant-en-klare maaltijden en beleg dat What's Cooking? produceert, vegetarisch wordt tegen 2030. "Vandaag is dat minder dan vijf procent", weet de CEO. "De vleesconsumptie, zeker van vers vlees, staat onder druk."