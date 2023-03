Eerste Europese sanctielijst voor daders van seksueel geweld tegen vrouwen

Het is onduidelijk of de twaalf partijen die op de lijst staan, ook effectief geld hebben gestald in de EU. Daarom luidt de vraag of de sancties hen wel echt zullen raken. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra bevestigt dat sancties "een belangrijk middel zijn om op te komen voor universele waarden en internationale veranderingen af te dwingen". Daarnaast is het sanctiepakket een manier om de aandacht voor seksueel geweld te vergroten, aldus Hoekstra. Hij roept ook op om de kracht van de symboliek niet te onderschatten.