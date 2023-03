Vrachtwagen met 343 migranten ontdekt in Mexico, veel minderjarigen

De vrachtwagen, die voldoende geventileerd was, was de avond voordien opgemerkt op een landweg in de buurt van de gemeente Acayucan, in de staat Veracruz. De chauffeur is verdwenen.

De migranten zouden voornamelijk afkomstig uit Guatemala, El Salvador en Honduras, maar ook uit Ecuador. Volgens het INM droegen ze allemaal een armband, waarmee ze vermoedelijk door de smokkelaars konden worden geïdentificeerd.

Vorig jaar stierven in de buurt van de stad San Antonio, in de Amerikaanse staat Texas, nog meer dan 50 migranten in een geparkeerde vrachtwagen. Ze zaten zonder airconditioning en bij een zinderende hitte opgesloten in het laadruim.

De Amerikaanse grenswacht registreerde tussen oktober 2021 en oktober 2022 meer dan twee miljoen pogingen van migranten om de VS binnen te komen. De meesten verlaten hun thuisland vanwege armoede, politieke crisissen en criminaliteit.