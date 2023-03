Wijnboer Dirk maakt slim wijndomein in Zonnebeke: “Met tablet stuur ik heel het domein aan”

“We oogsten niet manueel, maar met een optische machine”, vertelt Dirk. “Die selecteert en plukt de druiven op het moment dat ze klaar zijn, terwijl de slechte druiven en bladeren worden gefilterd. Op die manier oogsten we een hectare per uur. Als je dat handmatig doet, heb je 40 mensen nodig en kan je een hectare per dag doen.” Ook het onkruid op de wijngaard wordt volautomatisch tegengegaan. “Dankzij een sproeier met vacuümsysteem hebben we tien keer minder product en water nodig.”