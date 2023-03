Zeven personen bevangen door rook bij brand in Molenbeek

Rond 6.30 uur dinsdagochtend kreeg de brandweer de oproep binnen voor een brand in een flatgebouw in Sint-Jans-Molenbeek. De brand was begonnen aan een elektrisch schakelpaneel. Via de technische leidingen ontstond de rookontwikkeling. Daarom moest de volledige twaalfde verdieping geëvacueerd worden.

Zeven personen raakten licht bedwelmd door de rook, maar niemand is naar het ziekenhuis overgebracht. Ook één brandweerman raakte bedwelmd, maar die kon snel weer verder werken. De brand is intussen volledig onder controle en geblust", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "We zijn het gebouw nu aan het ventileren en controleren op de aanwezigheid van CO."