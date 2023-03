Brand in schroothoop bij recyclagebedrijf in Zutendaal: geen gevaar voor omwonenden

Vanmiddag rond vier uur brak brand uit in een recyclagebedrijf aan de Langendijkstraat in Zutendaal. Het vuur ontstond in een hoop schroot. Hoe dat gebeurde, is nog niet duidelijk.

"We kregen de brand uiteindelijk onder controle, samen met werknemers van het bedrijf", vertelt Peter Vanspauwen van brandweerzone Oost-Limburg. "We konden water pompen uit het nabijgelegen Albertkanaal. De brand bleef gelukkig beperkt tot die ene schroothoop en is intussen geblust. Het bedrijf is intussen zelf de rest van het schroot aan het "shredden" om te voorkomen dat het vuur opnieuw opflakkert."