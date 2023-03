10 jaar na spectaculaire diamantroof op luchthaven Zaventem gaan ook laatste verdachten vrijuit

Het Brusselse parket en later het parket van Halle-Vilvoorde voerde een grootschalig onderzoek en identificeerde uiteindelijk negentien verdachten. Maar op het proces voor de correctionele rechtbank werden achttien verdachten vrijgesproken. De rechter was bijzonder vernietigend voor het parket, dat geen harde bewijzen kon voorleggen. Enkel een Fransman die beschouwd werd als hoofdverdachte en het brein achter de roof, werd later veroordeeld tot 5 jaar cel als mededader omdat hij een deel van de diamanten had verkocht. Maar volgens de rechtbank was het niet bewezen dat hij deel had uitgemaakt van het achtkoppige commando dat de diamanten had gestolen.