25 jaar Goede Vrijdagakkoord: hoe stabiel is de vrede nog in Noord-Ierland?

Toen ik in de lente van 2017 voor het eerst in meer dan 25 jaar opnieuw in Noord-Ierland was, viel me op hoezeer het conflict nog sluimert onder het oppervlak. Nog altijd wonen protestantse en katholieke gemeenschappen voornamelijk in hun eigen wijken, waar Britse of Ierse vlaggen wapperen. 93% van de kinderen gaan naar gesegregeerde - lees protestantse of katholieke - scholen. De fameuze "peace gates" in Belfast sluiten nog elke avond. Bijna iedereen die ik sprak rouwt nog om een ouder, broer of zus, tante of kind die het leven verloor tijdens de Troubles.