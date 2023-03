"Aanslagen op Nord Stream-pijpleiding mogelijk werk van pro-Oekraïense groep"

Eind september werden in totaal vier lekken ontdekt in Nord Stream 1 en 2, waarlangs Russisch gas via de Oostzee naar Duitsland kan worden geleverd. De pijpleidingen werden beschadigd door ontploffingen. De lekken gebeurden in internationale wateren, maar wel in de exclusieve economische zones van Denemarken en Zweden.

Al maandenlang bestaat er speculatie over wie verantwoordelijk is voor de sabotage, die gebeurde tegen de achtergrond van de Russische invasie van Oekraïne en westerse economische sancties tegen Moskou. Zo werden er al beschuldigingen geuit tegen onder meer Rusland, Oekraïne, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Amerikaanse functionarissen is er nog veel onduidelijkheid rond de daders. Uit de analyses van de jongste inlichtingen zou naar voren zijn gekomen dat het om tegenstanders van Russisch president Vladimir Poetin zou gaan en dat ze de Oekraïense of Russische nationaliteit hadden. Er zouden geen Amerikanen of Britten betrokken zijn, luidt het. Specifieke individuen of groeperingen worden niet bij naam genoemd.

De Amerikanen vonden geen aanwijzingen dat het Kremlin achter de sabotage zat. De inlichtingendiensten zeggen ook geen bewijzen te hebben dat Oekraïens president Volodimir Zelenski of een van zijn vertrouwelingen betrokken waren bij de sabotage, of dat de daders in opdracht van eender welke Oekraïense functionaris werkten. Ze nemen wel geen vast standpunt in: ze sluiten niet uit dat de Oekraïense regering of haar veiligheidsdiensten een operatie "buiten de boeken" uitvoerden.