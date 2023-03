Staatssecretaris Nicole de Moor: "Iedereen die in tentenkamp aan Klein Kasteeltje verbleef, krijgt opvang, maar ook structurele oplossing nodig"

Vandaag wordt er binnen de regering opnieuw gepraat over een aanpak van de opvangcrisis in ons land. Staatssecretaris De Moor heeft voor dat overleg verschillende voorstellen op tafel gelegd: ze vraagt aan de regering onder meer om een terrein te voorzien waar ze opvangcontainers kan plaatsen die België krijgt van de Europese Unie en wil ook bijkomende plaatsen creëren op drijvende pontons, zoals al gebeurt in de haven van Gent.

De Franstalige socialisten van PS lieten in de pers alvast uitschijnen dat ze niet enthousiast zijn over het voorstel van De Moor. "In de pers zegt men vanalles", minimaliseert de staatssecretaris de kritiek. "Ik heb vooral veel goede wil gezien om tot een compromis te komen. Het is niet onlogisch dat standpunten uit elkaar liggen en dat er tijd nodig is om een consensus te vinden, maar ik heb gezocht naar een evenwichtig pakket aan maatregelen en ik hoop dat we vandaag tot een akkoord kunnen komen."