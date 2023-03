Atheneum Halle laat meisjes zittend les volgen en jongens rechtstaand: "Ludieke actie rond ongelijkheid"

"We hebben naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag een discussie willen uitlokken over ongelijkheid die er vandaag nog altijd is. We stellen vast dat dit toch veel reacties uitlokte", zegt geschiedenisleerkracht Bart Legroux. "En wat we deden was niet eens echt verzonnen. Nog niet lang geleden ging Ursula Von der Leyen samen met Charles Michel op bezoek bij de Turkse president Erdogan waar er enkel een stoel stond voor Michel en niet voor Von der Leyen."