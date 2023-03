Auto botst op Kapel 18 in Bocholt: zware schade aan rechterzijde, kapel sluit voor onbepaalde tijd

"Het is al de 4de keer op 10 jaar tijd dat dit gebeurt", zegt Friedo Steensels, secretaris bij de kerkraad Sint-Laurentius Bocholt, die het beheer heeft over Kapel 18. "We moeten een oplossing zoeken om de kapel te beschermen. Een optie is meer groen voor de kapel en de parking verder weg plaatsen, die er nu recht voor staat. Er komen camera's, wat voor dit incident al besloten was, maar het kan helpen in de toekomst om te kijken hoe zoiets gebeurt." Omdat de kapel nu gesloten is, gaan er veel inkomsten verloren. "Misschien laten we de mensen langs de zijkant binnen, zodat ze op een veilige manier toch tot Maria raken", zegt Steensels. "Want Kapel 18 is echt een oord voor velen."