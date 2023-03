Beringen opent eerste straat met vrouwelijke straatnaam op Internationale Vrouwendag

Het is Internationale Vrouwendag en dat viert de stad Beringen met de opening van de eerste straat in de gemeente die naar een vrouw vernoemd is. In de buurt van de Roerdompstraat, Molendijk, Zandstraat en Nachtegaalstraat in deelgemeente Koersel vind je vanaf vandaag de Maria Jacobs-Colemontstraat. De Straat is vernoemd naar Maria Jacobs-Colemont, ook wel gekend als "Madammeke Jacobs". Ze zetelde als eerste vrouw in de gemeenteraad en het schepencollege van Beringen.