Berkensap "van de boom in de fles": is het echt gezond?

Er zijn twee manieren om het sap uit de boom te tappen. "De simpelste manier is een tak afknippen, en daar dan een fles over hangen. De meest gebruikte manier is een gaatje in de stam boren. Je steekt in het gaatje een aftapbuisje of een doorzichtig slangetje en dat sap vang je op in een fles of in een emmer of in een luchtdichte zak."

Maar je mag niet zo maar een gaatje in een boom boren. "Is het niet jouw berk, dan mag dat niet. Want je beschadigt de boom. Zeker wanneer je een gaatje boort in de stam, want dan kun je de boom besmetten met bacteriën en kan de boom ziek worden. Je moet er ook op letten dat je daarna dat gaatje weer dichtmaakt, anders blijft het sap stromen en loopt de boom leeg."

Geen zin om zelf te tappen? Je kunt ook gewoon berkensap kopen bij de supermarkt of de apotheek.