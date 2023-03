Boom valt op woning in Brakel: "Alleen materiële schade, maar het was te voorkomen"

Het bosje in Everbeek staat op een tiental meter van de woning, en is eigendom van iemand die in Zwitserland woont. Die kreeg van de bewoner vorig jaar al de vraag om de bomen te vellen. "Maar die eigenaar heeft nog niets ondernomen", zegt de bewoner. "Er staan Canadese populieren van 35 meter hoog, en die zijn overrijp omdat hun stam in een beek staat. Het is al een tijdje dat we vrezen dat er bomen zullen neerkomen."