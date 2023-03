Brusselse bus 48 "met mysterieuze bestemming" gaat wereldwijd viraal

"Niet enkel is openbaar vervoer in Brussel gratis, ze hebben er zelfs een bus met de naam "Niet De 48" die je naar een mysterieuze locatie brengt wanneer je je een beetje sip voelt of gewoon niets te doen hebt die dag. Iets voor andere steden om te overwegen", schreef Twitteraar John Hyphen op 7 maart in het Engels boven een foto van een Brusselse bus met bestemming "Mystère" of "Mysterie".