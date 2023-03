Burgemeester Dedecker in beroep tegen beslissing om niemand te vervolgen in vermeend omkoopschandaal rond nieuw casino Middelkerke

Het belangrijkste bewijs van Dedecker is de getuigenis van een chauffeur van één van de bedrijven. Die beweert dat hij het geld bezorgd heeft aan de toenmalige schepenen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V), Michel Landuyt (Open VLD) en gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert (CD&V). De centen zouden telkens in een krant verstopt hebben gezeten. Maar de raadkamer twijfelt over die getuigenis omdat de man ze deed nadat hij bij het bedrijf ontslagen is. Bovendien zou hij een uitgesproken voorstander zijn van Dedecker. Toch zijn er, volgens de huidige burgemeester, bewijzen dat de man wel degelijk contact had met de schepenen en de gemeentesecretaris. En dus gaat hij in beroep. "Het verhaal van die chauffeur valt perfect te controleren. Hij heeft zijn gsm voorgelegd waarop te zien waar hij was op welk moment. En dat valt perfect samen met de agenda van de betrokkenen. Maar als men niet wil zien, dan wil met niet zien."