Zwitsers-Chinees landbouwtechbedrijf wil afdeling in Gent sluiten, tot 28 ontslagen 

Syngenta is een Zwitsers-Chinees bedrijf met onder meer ook vestigingen in de VS, Israël en Nederland. In ons land is er dus enkel een researchafdeling, aan het technologiepark in Zwijnaarde, bij Gent. "Er is een formele consultatieperiode opgestart, zoals de Belgische wet voorschrijft", laat communicatieverantwoordelijke Janneke van der Hart in een korte reactie weten. "Later wordt een definitieve beslissing genomen."