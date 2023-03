Mag de redactie "alleen maar mannen" aan het woord laten op Internationale Vrouwendag?

“Ik vind het echt schandalig dat jullie er op Internationale Vrouwendag voor kiezen om 'bekende mannen' op de voorgrond te zetten. Vreselijk dat dit het punt is waarop we in 2023 gekomen zijn." Het is een van de vele reacties die deze ochtend binnenkwamen in de mailbox van de Nieuwsombudsman. Heeft de redactie een fout gemaakt door vandaag vier mannen aan het woord te laten over vrouwen?