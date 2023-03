Crowdfunding van scouts in Linden brengt al meer dan 1.000 euro op: “Elke euro gaf ons een glimlach”

OP 25 februari werd er ingebroken bij de scouts in Linden, er werd 3.000 euro gestolen. Dat geld was normaal bedoeld om op buitenlands kamp te gaan. Daarom richtte de scouts een crowdfunding op en die bracht in totaal al meer dan 1.100 euro op. “Mensen kunnen online een bedrag storten, het maakt niet uit hoeveel. Dat kan vijf euro zijn maar ook honderd. Dankzij de liefdadigheid van de mensen hebben we al een mooi bedrag bijeen gezameld en dat geeft echt een zalig gevoel”, vertelt leider León Lorent.