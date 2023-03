Stripfiguur De Kat strijkt neer in Brussel met openluchttentoonstelling in Warandepark

Nog tot eind juni kan je in het Brusselse Warandepark wandelen tussen 22 bronzen beelden van de populaire cartoonfiguur De Kat of Le Chat. Het geesteskind van Brusselaar Philippe Geluck is vooral bekend van een dagelijkse reeks in de Franstalige krant Le Soir en ook enorm populair in Frankrijk. "De beelden staan hier om het nieuwe museum aan te kondigen dat normaal gezien in 2026 opengaat", legt Geluck uit bij Bruzz.