En weer peutert de politiek aan de pensioenen: waarom is dat eigenlijk nodig?

Een onvermijdelijk gevolg is dat de uitgaven in de gezondheidszorg, maar ook de pensioenuitgaven in ons land oplopen in de komende decennia. Om vergelijkingen doorheen de tijd mogelijk te maken, worden die kosten doorgaans uitgedrukt in “procent van het bruto binnenlands product” (bbp). In mensentaal: welk deel van de welvaart die we allemaal samen produceren, moeten we elk jaar in de pensioenen pompen?