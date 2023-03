De vijf boeken van de week: Diane De Keyzer over de geschiedenis van de prostitutie, een roman van Erik Vlaminck en de gedichten van Cees Nooteboom 

De Chinezen zijn best wel nog gelukkig. "Als je ernaar vraagt, dan heeft niemand last van onvrijheid". Rammeloo vergelijkt het gezag van de partij met de Kerk vroeger in onze samenleving. Maar de maatschappij is de voorbije negen jaar veel restrictiever geworden. Camera’s registreren het reilen en zeilen, een puntensysteem bepaalt of je een lening kan krijgen. Er is wel degelijk heel veel toezicht.

"Dat is duidelijk geworden tijdens corona, toen je aan de lopende band werd gevolgd en werd getraceerd waar je was geweest. Het is pas op het moment dat je wil demonstreren, dat je last krijgt van de staat. Ook journalisten worden in de gaten gehouden".

In haar boek legt Rammeloo uit dat het gedrag van de Chinezen geconditioneerd is. "De afgelopen drie generaties hebben alleen maar de Communistisch Partij gekend als leider. Die partij bepaalt wat er in alle lesboeken staat en wat mensen al dan niet mogen zeggen. Ook het internet wordt hard gecontroleerd waardoor de Chinezen geen toegang hebben tot buitenlandse media".

Maar Rammeloo zag recent ook tekenen van verzet bij de burgers. Dit zijn de kieren waarnaar ze verwijst in de titel van het boek.