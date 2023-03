In Bilzen en Hoeselt zullen 50 straatnamen veranderen door geplande fusie

Er zijn drie criteria waar de gemeenten rekening mee houden om straatnamen te behouden. In eerste instantie kijken ze naar het aantal inwoners in de straat. "De straat met de meeste nummers mag blijven en die met de minste passen we dan aan", vertelt Bruno Steegen.

Een ander criterium is het aantal ondernemers in de straat. Als er veel bedrijven gevestigd zijn, zal de naam van die straat behouden blijven. Ook de historische waarde van een straat zal bekeken worden. Zo wordt de Kasteelstraat in Bilzen behouden en die van Hoeselt niet omdat in Bilzen aan de Kasteelstraat het kasteel van Alden Biesen gelegen is.