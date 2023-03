Trein staat na geval van verbale agressie half uur stil in station Hoboken-Polder

In het station van Hoboken-Polder heeft een trein een half uur stilgestaan na een geval van verbale agressie. De trein, die van Puurs naar Roosendaal reed, wachtte een half uur lang op politiebijstand nadat een wanbetaler de conducteur verbaal had aangevallen. Maar de politie liet volgens een passagier van de trein zo lang op zich wachten dat de trein uiteindelijk zijn weg voortzette. Uiteindelijk ging de man gewillig met agenten mee die de trein opwachtten in het station Antwerpen-Berchem.