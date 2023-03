Gevangenisstraf van vijftien maanden voor inbrekers die verraden werden door wasverzachter in Wemmel

"Niet alleen hadden die geen duidelijke uitleg voor hun aanwezigheid op die plek, midden in de nacht, één van hen had ook een handschoen bij", zei het parket. "En de tweede handschoen van hetzelfde paar werd gevonden in de kelder waar ingebroken was. Bovendien hadden de inbrekers in die kelder een fles wasverzachter omgestoten, en waren ze in die vloeistof getrapt. De politie kon vaststellen dat de schoenen van beide verdachten duidelijk dezelfde geur droegen als die wasverzachter."