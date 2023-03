400.000 glasaaltjes die in beslag werden genomen op Brussels Airport vrijgelaten in Demer en Dijle

De dieren werden op verschillende plaatsen in Vlaanderen uitgezet, waaronder in Werchter waar de Dijle en de Demer samenvloeien. De palingsoort komt in ons land al jaren veel minder voor. Daardoor zijn ze intussen erg zeldzaam geworden. "Deze dieren worden geboren in de buurt van de Golf van Mexico en de Bermudadriehoek. Daarna zwemmen ze naar de kusten van Europa en trekken ze riviermondingen op naar het binnenland toe", legt Kristof Vlietinck van het Agentschap voor Natuur en Bos uit. "Dit was dus een kans om de palingpopulatie een duwtje in de rug te geven in de hoop dat ze uitgroeien tot volwassen palingen."