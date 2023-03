Hebben insecten cultuur? Hommels lossen raadsels op door van elkaar te leren

Sociaal leren is een begrip uit de psychologie. Het is leren door te kijken hoe anderen iets doen en te zien welke gevolgen dat gedrag heeft. Is het succesvol, nemen we dat over, is het nadelig, dan niet. Cultuur verwijst in de basis naar sociaal geleerd gedrag dat gedeeld en doorgegeven wordt in een groep. Tot halfweg de 20e eeuw dacht men dat dat iets unieks menselijks was. Intussen is het ook al aangetoond bij dieren, zoals chimpansees en vogels. Denk aan het gebruik van gereedschap om aan voedsel te raken of een migratieroute.

Ook bij insecten is sociaal leren vastgesteld. De "dans" van honingbijen om aan nestgenoten duidelijk te maken waar voedsel te vinden is, en op welke afstand, bijvoorbeeld. Maar hoe zit dat met hommels? Het was de vraag die Alice Bridges, onderzoeker in gedragsbiologie bij dieren aan de Queen Mary University in Londen, zich stelde voor haar doctoraatsonderzoek.

Ze trainde eerst enkele hommels om een puzzel op een specifieke manier op te lossen. Vervolgens plaatste ze de getrainde bijen in verschillende kolonies, samen met de puzzel. De niet-getrainde hommels in de kolonies leerden de puzzel op dezelfde manier oplossen als de getrainde hommel. Ze keken naar de manier waarop de "slimme" hommel het probleem oploste. Sociaal leren dus.