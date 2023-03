"Ik ben een creatief beest": zangeres en dirigente Barbara Hannigan centrale gaste op het Klarafestival

In 2017 startte Barbara Hannigan met “Equilibrium“, een project om jonge vakgenoten te steunen in de eerste jaren van hun carrière. “Mentoring is zo belangrijk. Van mensen met veel ervaring die genereus zijn in hun advies en steun.” Aan Klara vertelde Hannigan dat er veel vraag naar is; ze beluisterde en bekeek zo’n 350 video’s van kandidaten. Opvallend daarbij: veel jonge muzikanten werken multidisciplinair, “ze hebben een brede, nieuwsgierige blik die verder reikt dan hun instrument.” Voor dit seizoen zit onder meer de Belgische sopraan Emma Posman in de Equilibrium-groep. Zij is ook te horen in het concert met het Ludwig-orkest, onder leiding van Barbara Hannigan, op 16 maart.