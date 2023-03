Hevig protest of bloemen van Poetin: zo beleeft de wereld Internationale Vrouwendag

Het jaar is nog niet erg lang bezig, maar toch is 2023 al een dramatisch jaar geweest voor de vrouwenrechten in Spanje. Huiselijk geweld is er een enorm groot probleem. In de maand januari alleen al kwamen 9 vrouwen om het leven door huiselijk geweld. Er staan daarom verschillende protesten gepland in de hoofdstad Madrid, in Barcelona en in verschillende andere Spaanse steden. Er zouden zeker 1 miljoen mensen op straat komen.

Toch probeerde het land de afgelopen maanden ook "vrouwvriendelijke initiatieven" te nemen. Zo keurde het parlement er de afgelopen maanden een wet goed, waarbij de staat menstruatieverlof volledig zal terugbetalen. De maatregel werd toegejuicht door veel vrouwenrechtenactivisten. Voor patiënten die bijvoorbeeld lijden aan endometriose, een aandoening die hevige pijn in de buik veroorzaakt als iemand ongesteld is, zou de wet het leven een stuk eenvoudiger kunnen maken.