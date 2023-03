Koop eens een schoolbus: Melle veilt zijn exemplaar

De schoolbus van de gemeenteschool van Melle staat te koop. De gemeente vindt geen nieuwe buschauffeur sinds de vorige met pensioen ging. Het schoolvervoer zal vanaf nu allemaal verlopen via een busfirma.

De bus dateert uit het jaar 2005 en heeft een volledig blauw interieur. Het minimumbedrag voor de bus is 5.000 euro.

Vanmorgen was er in Melle een kijkmoment. Wie wil bieden, kan dat nog tot vrijdag 10 maart om 20:20 uur via de website van Belga Veilingen.