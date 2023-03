Ladychef Sofie Dumont deelt taart uit in Leuven op Internationale Vrouwendag

Vrouwen besteden 9,5 uur per week meer aan onbetaalde zorg dan mannen. En mannen hebben dus 6 uur per week meer vrije tijd dan vrouwen. Uit deze cijfers van Femma blijkt dat dit een grote invloed heeft op het welzijn van vrouwen. 62% geeft aan dat een fulltime job moeilijk te combineren is met een gezinsleven en vrouwen lopen 30% meer risico op een burn-out dan mannen.

Om deze cijfers onder de aandacht te brengen, deelden Femma en Sofie Dumont vandaag gelijke porties taart uit in Leuven. Want bij taart is die gelijkheid evident en bij onbetaalde arbeid helaas nog niet.