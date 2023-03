Stad Lier financiert zelf extra zwembeurten voor kansarmen nadat private zwembaduitbater afhaakt

De stad Lier gaat zo'n 1.300 euro extra uitgeven om te garanderen dat houders van een UiTPAS in een sociaal kwetsbare positie toch minstens 12 keer per jaar aan een goedkoper tarief kunnen zwemmen. Tot voor kort was dat nog 24 keer per jaar en deelden de stad en zwembaduitbater LAGO de kosten. Maar LAGO keerde vorige week zijn kar, en wil nog maar 5 beurten mee financieren. De stad Lier doet daarom een extra inspanning.