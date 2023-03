Loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt steeds kleiner

Gemiddeld is de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog 5 procent. Tien jaar geleden was dat verschil nog bijna 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Ons land doet het daarmee beter dan de meeste andere Europese landen.

Alleen in Luxemburg (-0,2 procent), Roemenië (3,6 procent), Slovenië (3,8 procent) en Polen (4,5 procent) is de loonkloof kleiner of zelfs onbestaand. Landen waar de kloof het grootst is, zijn Estland (20,5 procent), Oostenrijk (18,8 procent) en Duitsland (17,6 procent).

Ook Frankrijk (15,4 procent) en Nederland (13,5 procent) doen het een pak slechter dan ons land. België scoort ook veel beter dan gemiddeld in Europa, want vrouwen in de EU verdienen gemiddeld bijna 13 procent minder dan mannen.