Zangeres Loreen mag opnieuw naar het Eurovisiesongfestival voor Zweden

Toch was het vanaf dan al duidelijk dat Loreen als favoriet de finale in zou gaan. Niet geheel evident: bij een eerdere poging in 2017 haalde ze die finale immers niet en ook bij haar allereerste inschrijving, nog voor "Euphoria", liep het fout. Bovendien kreeg ze flinke concurrentie van onder andere influencers Marcus & Martinus (4,8 miljoen TikTok-volgers) en lokale sterren als Paul Rey en Mariette Hansson.