Man uit Dilbeek krijgt werkstraf van 70 uur voor vechtpartij over stinkende voeten

Het incident deed zich voor op 25 oktober 2021 in een appartementencomplex in Dilbeek. Dertiger S.C. had zijn buurvrouw op bezoek, omdat bij haar de elektriciteit niet werkte. "Dat gebeurde wel meer en S.C. had al meermaals opmerkingen gemaakt over de onwelriekende voeten van zijn buurvrouw", zei het parket. "Die dag was er opnieuw een probleem met de voeten en S.C. vroeg zijn buurvrouw te vertrekken. Toen die dat niet snel genoeg deed, heeft S.C. haar verschillende malen met de vuist geslagen. Het slachtoffer vluchtte de gang op en probeerde zich te verweren met een brandblusser, maar S.C. sloeg haar met een stuk hout in het gezicht."