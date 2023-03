Gratis menstruatieproducten voor leerlingen van secundaire school Via Tienen

In de campus van Via Tienen kunnen meisjes gratis menstruatieproducten verkrijgen uit een automaat. De school doet dit om het probleem van menstruatiearmoede te bestrijden. Uit cijfers van armoede-organisatie Caritas zou zo'n 12 procent van de Vlaamse meisjes geregeld geen geld hebben om menstruatieproducten te kopen. De menstruatieautomaat wordt vandaag op Internationale Vrouwendag geplaatst door de school en de leerlingenraad. “We willen het taboe doorbreken en solidair zijn met de leerlingen die menstruatieproducten niet kunnen betalen. Op die manier hoeven ze ook geen tampons of maandverband meer te vragen op het secretariaat of aan vriendinnen”, aldus Freda Simons van de leerlingenraad.