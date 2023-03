Metrohalte Brussel-Zuid geëvacueerd na rookontwikkeling onder metrostel

"Om 15.20 uur hebben we een melding gekregen van rookontwikkeling onder het metrostel", zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. "Het metro- en tramstation is geëvacueerd. De brandweer is ter plekke. We zijn op zoek naar de oorzaak. Waarschijnlijk zal er iets aan het smeulen zijn onder het metrostel." Volgens Derieuw is er wel sprake van een ongeluk, en niet van kwaad opzet.