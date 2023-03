Na jaar aan boord van ruimtestation ISS komt magnetische veldsensor van studententeam van UHasselt terug thuis

"De magnetische veldsensor is terug op aarde", zegt Boo Carmans, doctoraatsstudente in de Fysica en lid van studententeam OSCAR-QUBE. "Een aantal jaar geleden hebben we een magnetische veldsensor of magnetometer gebouwd", zegt Carmans. "In een jaar heeft ons studententeam dat ontwikkeld. De magnetometer is naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) gestuurd, waar het een jaar rond de aarde heeft gevlogen. Vanaf daar hebben we continu data verzameld over het magneetveld van onze planeet. Nu komt hij terug in ons lab te staan, waar we hem verder kunnen onderzoeken."