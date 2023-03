Net Brussel gaat opnieuw 's nachts afval ophalen, burgemeesters vrezen geluidsoverlast

In 2017 werd het nachtelijk ophalen van afval afgeschaft. Net Brussel vond die maatregel toen misschien overdreven, maar het was een compromis. “In Brussel was nachtelijk nooit echt in het holst van de nacht en dus minder schadelijk", aldus de woordvoerder van Brussels minister van Netheid, Alain Maron (Ecolo). "Niet zoals in Parijs, waar vrachtwagens soms midden in de nacht uitrukken.”