Nieuwe controlemethode moet leefbaarheid in Anderlechtse Kuregemwijk verbeteren

"Concreet gaan we diverse vormen van overlast aanpakken met een versterkte aanwezigheid van bijvoorbeeld de lokale politie, de preventiedienst, de dienst horeca en de dienst netheid", zegt Anderlechts schepen Elke Roex (Vooruit). "Door ons op een handvol straten per keer te concentreren kunnen we echt in de diepte gaan werken. Zo hebben we alle (veronderstelde) horecazaken in de zone gecontroleerd, om te zien of ze alle toelatingen hadden. Daar bleek veel niet in orde te zijn."