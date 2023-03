Nieuwe KMO-zone in Boutersem moet tot 100 werkplaatsen opleveren

In Boutersem is al veel gespeculeerd over welke winkel er zal komen. Schepen Vandebroeck houdt de lippen nog op elkaar: "Ik weet dat er onderhandelingen lopen, maar het is niet aan mij om te zeggen met wie. Wat wel zeker is: het moet een winkel zijn uit hetzelfde segment als de vroegere Vavantaswinkel. Daarmee bedoel ik speelgoed, schoenen en confectie."

Wat er zeker niet komt is een Action of een Decathlon. "Zulke supermarkten laat de wetgeving in een KMO-zone als deze niet toe. Bovendien creëert dit soort van winkels weinig werkgelegenheid, maar des te meer verkeer. Dat willen we in alle geval niet", besluit Vandebroeck.