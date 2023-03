Noodtoestand in verschillende vissersdorpen op Filipijnen door olielek

Op de Filipijnen zijn verschillende stranden bedekt met zwart slib. Er is zo'n 800.000 liter industriële stookolie in de zee terecht gekomen nadat een schip vorige week zonk. De olie spoelt nu aan in de nabijgelegen vissersdorpen. De bewoners hebben last van klachten zoals krampen, braken en duizeligheid. Ook schoonmakers die in het getroffen dorp Pola zijn ingezet, voelen zich ziek, aldus de lokale media.