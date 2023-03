Ouders omgekomen Alexander en Sascha getuigen op terreurproces: "Ik wens de daders naar de hel"

Vader Edmond Pinczowski (76) vertelde hoe hij de ochtend van de aanslagen zijn kinderen ging afzetten in het station van Hasselt, vanwaar ze de trein namen naar Brussels Airport. Van daaruit zouden ze naar New York reizen, waar zoon Alexander (29) met zijn vrouw een appartement had, en dochter Sascha (26) werk ging zoeken, nadat ze er gestudeerd had. De man vertelde dat zijn zoon nog uit de auto sprong vlak voor het vertrek om zijn moeder een knuffel te geven - "het zou de laatste zijn". De kinderen moesten lopen om hun trein te halen - maar Sascha draaide zich nog eenmaal om om te zwaaien, "de laatste keer in haar leven".